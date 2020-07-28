Капитан "Карпат" покинул львовский клуб

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 22088 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100982 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105869 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132490 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110265 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130777 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101956 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102559 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104401 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102048 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Капитан "Карпат" покинул львовский клуб

Капитан "Карпат" покинул львовский клуб

Киев  •  УНН

 • 13303 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Пресс-служба львовских “Карпат” сообщила о завершении выступлений капитана клуба Дмитрия Клеца, передает УНН.

Воспитанник “зелено-белых”, который недавно преодолел отметку в 100 проведенных матчей в футболке “львов”, оставил “Карпаты”. Дебютировал за львовский клуб Клец 1-го марта 2015 года в матче против донецкого “Металлурга”.

“Вместе с „Карпатами“ я прошел много испытаний. Да, мы пережили немало неприятных мгновений. Однако миллион наших сердец всегда имели единое и общее биение. Я никогда не забуду поддержку родного стадиона, ощущение плеча партнеров и искреннюю любовь фанатского сектора. В моих жилах течет „зелено-белая“ кровь и я буду счастлив, если смогу вернуться в „Карпаты“ в один день”, — отметил Клец.

Как сообщал УНН, “Карпаты” за финансовых проблем не доиграл сезон УПЛ.

Украинские Национальные Новости

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