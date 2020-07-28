Капитан "Карпат" покинул львовский клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Пресс-служба львовских “Карпат” сообщила о завершении выступлений капитана клуба Дмитрия Клеца, передает УНН.
Воспитанник “зелено-белых”, который недавно преодолел отметку в 100 проведенных матчей в футболке “львов”, оставил “Карпаты”. Дебютировал за львовский клуб Клец 1-го марта 2015 года в матче против донецкого “Металлурга”.
“Вместе с „Карпатами“ я прошел много испытаний. Да, мы пережили немало неприятных мгновений. Однако миллион наших сердец всегда имели единое и общее биение. Я никогда не забуду поддержку родного стадиона, ощущение плеча партнеров и искреннюю любовь фанатского сектора. В моих жилах течет „зелено-белая“ кровь и я буду счастлив, если смогу вернуться в „Карпаты“ в один день”, — отметил Клец.
Как сообщал УНН, “Карпаты” за финансовых проблем не доиграл сезон УПЛ.