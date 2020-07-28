Капітан "Карпат" покинув львівський клуб

Вихованець “зелено-білих”, який нещодавно подолав позначку в 100 проведених матчів у футболці “левів”, залишив “Карпати”. Дебютував за львівський клуб Кльоц 1-го березня 2015 року у матчі проти донецького “Металурга”.

“Разом з „Карпатами“ я пройшов багато випробувань. Так, ми пережили чимало неприємних миттєвостей. Однак мільйон наших сердець завжди мали єдине і спільне биття. Я ніколи не забуду підтримку рідного стадіону, відчуття плеча партнерів і щиру любов фанатського сектору. У моїх жилах тече „зелено-біла“ кров і я буду щасливим, якщо зможу повернутися в „Карпати“ одного дня”, — наголосив Кльоц.

Як повідомляв УНН, “Карпати” через фінансові проблеми не дограв сезон УПЛ.