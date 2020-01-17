Капитализация компании-владельца Google достигла 1 трлн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Холдинг Alphabet, которому принадлежит компания Google, достиг капитализации в 1 трлн долларов. Об этом сообщает телекомпания CNBC, передает УНН.
"Компания Alphabet стала четвертой технологической компанией США, которая достигла рыночной стоимости в 1 трлн долларов, после Apple, Microsoft и Amazon, которые с тех пор опустились ниже этой отметки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что если добавить в этот перечень компанию Facebook, то пять самых ценных американских технологических компаний сейчас стоят "потрясающих 5,2 трлн долларов", что составляет более 17% от S&P 500.
"Это на 11% больше, чем пять лет назад, примерно две трети стоимости, или 3,5 трлн долларов США, накопленные за этот отрезок", - сообщили в СМИ.
Как сообщалось ранее в УНН, основатели Google ушли со своих постов в материнской компании Alphabet.