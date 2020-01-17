Капіталізація компанії-власника Google досягла 1 трлн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Холдинг Alphabet, якому належить компанія Google, досяг капіталізації в 1 трильйон доларів. Про повідомляє телекомпанія CNBC, інформує УНН.
"Компанія Alphabet стала четвертою технологічною компанією США, яка досягла ринкової вартості в 1 трлн доларів, після Apple, Microsoft та Amazon, які з тих пір опустилися нижче цієї позначки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що якщо додати до цього переліку компанію Facebook, то п’ять найцінніших американських технологічних компаній зараз коштують "приголомшливих 5,2 трильйонів доларів", що становить понад 17% від S&P 500.
"Це на 11% більше, ніж п’ять років тому, приблизно дві третини вартості, або 3,5 трлн доларів США, накопичені за цей відрізок", - повідомили у ЗМІ.
Як повідомлялося раніше в УНН, засновники Google пішли зі своїх постів в материнській компанії Alphabet.