Канье Уэст планирует баллотироваться в президенты США в 2024 году - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Американский рэпер Канье Уэст заявил, что планирует участвовать в президентских выборах Соединенных Штатов в 2024 году, сообщает УНН со ссылкой на New York Post.
Детали
В видео, опубликованном на странице Patriotakes в Twitter, Уэст говорит, что ультраправый комментатор Майло Яннопулос работает над его кампанией.
Когда у рэпера спросили, можно ли это расценивать как заявление на участие в президентских выборах, он ответил: "Да. Это просто, потому что никто не может сказать мне, знаете, "ты должен говорить это, ты не должен говорить то", понимаете? Просто мы двигаемся в будущее".
Добавим
В 2020 году Канье Уэст принимал участие в президентских выборах США. Он попал в бюллетени нескольких штатов и набрал 60761 голос.
Напомним
Владелец Twitter Илон Маск разблокировал аккаунт Уэста в социальной сети. За шесть недель до этого рэпер был заблокирован из-за "нарушения правил сообщества Twitter", а именно антисемитских высказываний.