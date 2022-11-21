Канье Уэст планирует баллотироваться в президенты США в 2024 году - СМИ

Детали

В видео, опубликованном на странице Patriotakes в Twitter, Уэст говорит, что ультраправый комментатор Майло Яннопулос работает над его кампанией.

Когда у рэпера спросили, можно ли это расценивать как заявление на участие в президентских выборах, он ответил: "Да. Это просто, потому что никто не может сказать мне, знаете, "ты должен говорить это, ты не должен говорить то", понимаете? Просто мы двигаемся в будущее".

Добавим

В 2020 году Канье Уэст принимал участие в президентских выборах США. Он попал в бюллетени нескольких штатов и набрал 60761 голос.

Напомним

Владелец Twitter Илон Маск разблокировал аккаунт Уэста в социальной сети. За шесть недель до этого рэпер был заблокирован из-за "нарушения правил сообщества Twitter", а именно антисемитских высказываний.