Каньє Вест планує балотуватися у президенти США у 2024 році - ЗМІ

Деталі

У відео, опублікованому на сторінці Patriotakes у Twitter, Вест каже, що ультраправий коментатор Майло Яннопулос працює над його кампанією.

Коли у репера запитали, чи можна це розцінювати як заяву на участь у президентських виборах, він відповів: "Так. Це просто, тому що ніхто не може сказати мені, знаєте, "ти повинен говорити це, ти не повинен говорити те", розумієте? Просто ми рухаємось у майбутнє".

Додамо

У 2020 році Каньє Вест брав участь у президентських виборах США. Він потрапив у бюлетені декількох штатів і набрав 60 761 голос.

Нагадаємо

Власник Twitter Ілон Маск розблокував акаунт Веста у соціальній мережі. За шість тижнів до цього репер був заблокований через "порушення правил спільноти Twitter", а саме антисемітські висловлювання.