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Каньє Вест планує балотуватися у президенти США у 2024 році - ЗМІ

Каньє Вест планує балотуватися у президенти США у 2024 році - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1875376 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Американський репер Каньє Вест заявив, що планує брати участь у президентських виборах у Сполучених Штатах у 2024 році, повідомляє УНН з посиланням на New York Post.

Деталі

У відео, опублікованому на сторінці Patriotakes у Twitter, Вест каже, що ультраправий коментатор Майло Яннопулос працює над його кампанією.

Коли у репера запитали, чи можна це розцінювати як заяву на участь у президентських виборах, він відповів: "Так. Це просто, тому що ніхто не може сказати мені, знаєте, "ти повинен говорити це, ти не повинен говорити те", розумієте? Просто ми рухаємось у майбутнє".

Додамо

У 2020 році Каньє Вест брав участь у президентських виборах США. Він потрапив у бюлетені декількох штатів і набрав 60 761 голос.

Нагадаємо

Власник Twitter Ілон Маск розблокував акаунт Веста у соціальній мережі. За шість тижнів до цього репер був заблокований через "порушення правил спільноти Twitter", а саме антисемітські висловлювання.

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