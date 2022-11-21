Каньє Вест планує балотуватися у президенти США у 2024 році - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Американський репер Каньє Вест заявив, що планує брати участь у президентських виборах у Сполучених Штатах у 2024 році, повідомляє УНН з посиланням на New York Post.
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У відео, опублікованому на сторінці Patriotakes у Twitter, Вест каже, що ультраправий коментатор Майло Яннопулос працює над його кампанією.
Коли у репера запитали, чи можна це розцінювати як заяву на участь у президентських виборах, він відповів: "Так. Це просто, тому що ніхто не може сказати мені, знаєте, "ти повинен говорити це, ти не повинен говорити те", розумієте? Просто ми рухаємось у майбутнє".
Додамо
У 2020 році Каньє Вест брав участь у президентських виборах США. Він потрапив у бюлетені декількох штатів і набрав 60 761 голос.
Нагадаємо
Власник Twitter Ілон Маск розблокував акаунт Веста у соціальній мережі. За шість тижнів до цього репер був заблокований через "порушення правил спільноти Twitter", а саме антисемітські висловлювання.