Канцлер Австрии Курц объявил, что уходит в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Канцлер Австрии Себастьян Курц сложил полномочия на фоне расследования дела о коррупции. Заявление он обнародовал во время брифинга, который транслировался на его странице в Facebook, пишет УНН.
Детали
Временным исполняющим обязанности канцлера стране стал глава МИД Александр Шалленберг, пишет ORF.at.
Сам Курц, который является лидером консервативной Австрийской народной партии (ÖVP), хочет пройти в парламент как председатель фракции.
Заявление последовало через несколько дней после того, как появились обвинения в коррупции против канцлера Австрии Себастьяна Курца и некоторых из его ближайших соратников.
Суть дела
По сообщениям, окружение канцлера подозревают в подкупе крупнейшего таблоида Австрии с целью публикации газетных статей и опросов с положительными отзывами, которые способствовали продвижению партии. В частности, речь идет о рекламных объявлениях и соглашении о сотрудничестве со средствами массовой информации на сумму примерно 1,3 млн евро.
6 октября правоохранители обыскали кабинеты в штаб-квартире Австрийской народной партии, которую возглавляет Курц, и помещения ведомства федерального канцлера. В частности, осмотрели документы в кабинетах советника канцлера Штефана Штайнера и специалиста по связям со СМИ Джеральда Флейшманна.
Кроме того, в списке подозреваемых находятся: генеральный секретарь министерства финансов Томас Шмид, экс-министр Софи Кармасин и братья Вольфганг и Хельмут Феллнер.
Члены партии все обвинения называют "ложными".