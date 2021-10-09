Канцлер Австрії Курц оголосив, що йде у відставку

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Тимчасовим виконувачем обов'язків канцлера країні став голова МЗС Александр Шалленберг, пише ORF.at.

Сам Курц, який є лідером консервативної Австрійської народної партії (ÖVP), хоче пройти в парламент як голова фракції.

Заява послідувала через кілька днів після того, як з'явилися обвинувачення в корупції проти канцлера Австрії Себастьяна Курца і деяких з його найближчих соратників.

Суть справи

За повідомленнями, що оточення канцлера підозрюють у підкупі найбільшого таблоїду Австрії з метою публікування газетних статей і опитувань із позитивними відгуками, які сприяли просуванню партії. Зокрема, йдеться про рекламні оголошення та угоди про співпрацю із засобами масової інформації на суму приблизно 1,3 млн євро.

6 жовтня правоохоронці обшукали кабінети у штаб-квартирі Австрійської народної партії, яку очолює Курц, та приміщення відомства федерального канцлера. Зокрема, оглянули документи в кабінетах радника канцлера Штефана Штайнера та спеціаліста зі зв’язків зі ЗМІ Джеральда Флейшманна.

Окрім того, у списку підозрюваних перебувають: генеральний секретар міністерства фінансів Томас Шмід, ексміністр Софі Кармасін і брати Вольфганг і Хельмут Феллнер.

Члени партії всі обвинувачення називають “неправдивими”.