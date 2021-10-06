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Підозрюють у корупції: в офісі канцлера Австрії та у штаб-квартирі його партії провели обшуки

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. В Австрії через підозру в корупції відбулися обшуки в офісі канцлера Себастьяна Курца та у штаб-квартирі його Австрійської народної партії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Kurier.

Деталі

Сьогодні, 6 жовтня, правоохоронці обшукали кабінети у штаб-квартирі Австрійської народної партії, яку очолює Курц, та приміщення відомства федерального канцлера. Зокрема, оглянули документи в кабінетах радника канцлера Штефана Штайнера та спеціаліста зі зв’язків зі ЗМІ Джеральда Флейшманна.

Крім того, у списку підозрюваних перебувають: генеральний секретар міністерства фінансів Томас Шмід, ексміністр Софі Кармасін і брати Вольфганг і Хельмут Феллнер.

Повідомляють, що оточення канцлера підозрюють у підкупі найбільшого таблоїду Австрії з метою публікування газетних статей і опитувань із позитивними відгуками, які сприяли просуванню партії. Зокрема, йдеться про рекламні оголошення та угоди про співпрацю із засобами масової інформації на суму приблизно 1,3 млн євро.

Водночас члени партії всі обвинувачення називають “неправдивими”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Канцлер Австрії Курц може позбутися посади в разі доведення вини у справі “Ібіца-гейт”

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