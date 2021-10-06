Подозревают в коррупции: в офисе канцлера Австрии и в штаб-квартире его партии провели обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В Австрии из-за подозрения в коррупции прошли обыски в офисе канцлера Себастьяна Курца и в штаб-квартире его Австрийской народной партии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kurier.
Детали
Сегодня, 6 октября, правоохранители обыскали кабинеты в штаб-квартире Австрийской народной партии, которую возглавляет Курц, и помещения ведомства федерального канцлера. В частности, осмотрели документы в кабинетах советника канцлера Штефана Штайнера и специалиста по связям со СМИ Джеральда Флейшманна.
Кроме того, в списке подозреваемых находятся: генеральный секретарь министерства финансов Томас Шмид, экс-министр Софи Кармасин и братья Вольфганг и Хельмут Феллнер.
Сообщают, что окружение канцлера подозревают в подкупе крупнейшего таблоида Австрии с целью публикации газетных статей и опросов с положительными отзывами, которые способствовали продвижению партии. В частности, речь идет о рекламных объявлениях и соглашений о сотрудничестве со средствами массовой информации на сумму примерно 1,3 млн евро.
В то же время члены партии все обвинения называют “ложными”.
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