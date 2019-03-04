Кандидаты могут отказаться от участия в выборах президента до 7 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Кандидаты на пост Президента Украины могут отказаться от участия в выборах до 7 марта. Об этом говорится в календарном плане по подготовке и проведению выборов, передает УНН.
"Обращение к Центральной избирательной комиссии с письменным заявлением об отказе от баллотирования: в любое время после регистрации кандидата на пост Президента Украины, но не позднее чем за двадцать три дня до дня выборов - до 7 марта включительно", - говорится в плане.
ЦИК должна принять решение об отмене регистрации кандидата на пост Президента Украины в случае поступления заявления до 8 марта включительно.
Напомним, 31 декабря 2018 года официально стартовала избирательная кампания на выборах президента Украины.
В ЦИК завершили регистрацию кандидатов в президенты 8 февраля 2019-го.
Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.