Кандидати можуть відмовитися від участі у виборах президента до 7 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Кандидати на пост Президента України можуть відмовитися від участі у виборах до 7 березня. Про це йдеться у календарному плані з підготовки та проведення виборів, передає УНН.
"Звернення до Центральної виборчої комісії із письмовою заявою про відмову від балотування: у будь-який час після реєстрації кандидата на пост Президента України, однак не пізніше ніж за двадцять три дні до дня виборів - до 7 березня включно", - йдеться у плані.
ЦВК повинна ухвалити рішення про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України у разі надходження заяви до 8 березня включно.
Нагадаємо, 31 грудня 2018 року офіційно стартувала виборча кампанія на виборах президента України.
У ЦВК завершили реєстрацію кандидатів у президенти 8 лютого 2019 року.
Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.