Кандидати можуть відмовитися від участі у виборах президента до 7 березня

"Звернення до Центральної виборчої комісії із письмовою заявою про відмову від балотування: у будь-який час після реєстрації кандидата на пост Президента України, однак не пізніше ніж за двадцять три дні до дня виборів - до 7 березня включно", - йдеться у плані.

ЦВК повинна ухвалити рішення про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України у разі надходження заяви до 8 березня включно.

Нагадаємо, 31 грудня 2018 року офіційно стартувала виборча кампанія на виборах президента України.

У ЦВК завершили реєстрацію кандидатів у президенти 8 лютого 2019 року.

Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.