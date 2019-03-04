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Кандидати можуть відмовитися від участі у виборах президента до 7 березня

Кандидати можуть відмовитися від участі у виборах президента до 7 березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Кандидати на пост Президента України можуть відмовитися від участі у виборах до 7 березня. Про це йдеться у календарному плані з підготовки та проведення виборів, передає УНН.

"Звернення до Центральної виборчої комісії із письмовою заявою про відмову від балотування: у будь-який час після реєстрації кандидата на пост Президента України, однак не пізніше ніж за двадцять три дні до дня виборів - до 7 березня включно", - йдеться у плані.

ЦВК повинна ухвалити рішення про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України у разі надходження заяви до 8 березня включно.

Нагадаємо, 31 грудня 2018 року офіційно стартувала виборча кампанія на виборах президента України.

У ЦВК завершили реєстрацію кандидатів у президенти 8 лютого 2019 року.

Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

Українські Національні Новини

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