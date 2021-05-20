Кандидат в канцлеры от ХДС поддержал курс Меркель по России
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Россия может быть партнером в вопросах обеспечения безопасности Европы, но если она нарушает международные правила, России надо указать на грани дозволенного. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, которого правящий в Германии Христианско-демократический союз (ХДС) выдвинул кандидатом в канцлеры Германии. Выборы в Бундестаг, от исхода которых зависит, кто станет преемником Ангелы Меркель, пройдут 26 сентября, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
19 мая Лашет выступил со своей первой программной внешнеполитической речью на конференции близкого к Христианско-демократическому союзу Фонда имени Конрада Аденауэра и ответил на вопросы.
Текущую внешнеполитическую ситуацию Лашет охарактеризовал как “смену эпох”. Причиной, по его словам, стали несколько факторов. Важнейший среди них — значительная увеличвшаяся роль Китая на мировой арене. В КНР Лашет видит партнера, экономического конкурента, но и соперника в том, что касается представлений о демократии, ценности и права человека.
Цитата
К “смене эпох”, по словам кандидата в канцлеры от немецких консерваторов, привели также новые технологии, которые кардинальным образом изменили не только жизни людей, но и мировую политику. “Компьютерные чипы способны неожиданно превратиться из массового товара в стратегический ресурс”, — привел пример Лашет, напомнив о том, что из-за дефицита специальных микросхем простаивают мощности немецкого автопрома — главного локомотива экспорта Германии.
Еще один фактор, который характеризует текущий момент — пренебрежение международным правом, сказал Лашет, явно имея в виду аннексию Крыма Россией, а также, продолжал он, “популистские течения не только в авторитарных, автократических странах, но и в западных демократиях, которые ставит под вопрос основополагающие принципы, которые мы всегда отстаивали”.
Отвечая на вопрос журналистов о политике в отношении России, Армин Лашет сообщил, что не стал бы ничего менять в том курсе, который проводила и проводит канцлер Ангела Меркель и Евросоюз.
Донбасс и Россия
По его словам, в свое время благодаря немецко-французской инициативе в Минске был намечен “очень хороший путь выхода из военной напряженности” на Востоке Украины. Минские соглашения “позволили избежать там большого конфликта, войны”, заявил Лашет и призвал Россию соблюдать обязательства, которые она взяла на себя в рамках “нормандского формата”.
“Северный поток-2”
Разделяет Армин Лашет и подход нынешнего правительства Германии в проекту “Северный поток-2”. Выступая на мюнхенской конференции по безопасности, сказал он, Ангела Меркель ответила на главный вопрос, заявив, что по молекуле газа нельзя определить, каким путем она попала в Германию — сухопутным через Украину или по дну Балтийского моря. А учитывая будущий отказ от использования бурого и каменного угля для производства электроэнергии и атомных электростанций в Германии, Лашет видит в ближайшие годы повышение спроса на газ.
Как и Меркель, Лашет указывает вместе с тем на геостратегический измерение “Северного потока-2” и последствия реализации этого проекту для Украины. Он считает, что Германия должна помочь Украине получить международно-правовые гарантии обеспечения ее энергетической безопасности.
Напомним
В начале мая партия "Союз-90"/"зеленые", которая в данный момент находится в немецком бундестаге на скамье оппозиции, опережала блок из партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), который входит в правящую коалицию, к которому принадлежит и канцлер ФРГ Ангела Меркель.