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Кандидат в канцлеры от ХДС поддержал курс Меркель по России

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 мая. УНН. Россия может быть партнером в вопросах обеспечения безопасности Европы, но если она нарушает международные правила, России надо указать на грани дозволенного. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, которого правящий в Германии Христианско-демократический союз (ХДС) выдвинул кандидатом в канцлеры Германии. Выборы в Бундестаг, от исхода которых зависит, кто станет преемником Ангелы Меркель, пройдут 26 сентября, передает УНН со ссылкой на DW.

Кандидат в канцлеры от ХДС поддержал курс Меркель по России

Детали

19 мая Лашет выступил со своей первой программной внешнеполитической речью на конференции близкого к Христианско-демократическому союзу Фонда имени Конрада Аденауэра и ответил на вопросы.

Текущую внешнеполитическую ситуацию Лашет охарактеризовал как “смену эпох”. Причиной, по его словам, стали несколько факторов. Важнейший среди них — значительная увеличвшаяся роль Китая на мировой арене. В КНР Лашет видит партнера, экономического конкурента, но и соперника в том, что касается представлений о демократии, ценности и права человека.

Цитата

К “смене эпох”, по словам кандидата в канцлеры от немецких консерваторов, привели также новые технологии, которые кардинальным образом изменили не только жизни людей, но и мировую политику. “Компьютерные чипы способны неожиданно превратиться из массового товара в стратегический ресурс”, — привел пример Лашет, напомнив о том, что из-за дефицита специальных микросхем простаивают мощности немецкого автопрома — главного локомотива экспорта Германии.

Еще один фактор, который характеризует текущий момент — пренебрежение международным правом, сказал Лашет, явно имея в виду аннексию Крыма Россией, а также, продолжал он, “популистские течения не только в авторитарных, автократических странах, но и в западных демократиях, которые ставит под вопрос основополагающие принципы, которые мы всегда отстаивали”.

Отвечая на вопрос журналистов о политике в отношении России, Армин Лашет сообщил, что не стал бы ничего менять в том курсе, который проводила и проводит канцлер Ангела Меркель и Евросоюз.

Донбасс и Россия

По его словам, в свое время благодаря немецко-французской инициативе в Минске был намечен “очень хороший путь выхода из военной напряженности” на Востоке Украины. Минские соглашения “позволили избежать там большого конфликта, войны”, заявил Лашет и призвал Россию соблюдать обязательства, которые она взяла на себя в рамках “нормандского формата”.

“Северный поток-2”

Разделяет Армин Лашет и подход нынешнего правительства Германии в проекту “Северный поток-2”. Выступая на мюнхенской конференции по безопасности, сказал он, Ангела Меркель ответила на главный вопрос, заявив, что по молекуле газа нельзя определить, каким путем она попала в Германию — сухопутным через Украину или по дну Балтийского моря. А учитывая будущий отказ от использования бурого и каменного угля для производства электроэнергии и атомных электростанций в Германии, Лашет видит в ближайшие годы повышение спроса на газ.

Как и Меркель, Лашет указывает вместе с тем на геостратегический измерение “Северного потока-2” и последствия реализации этого проекту для Украины. Он считает, что Германия должна помочь Украине получить международно-правовые гарантии обеспечения ее энергетической безопасности.

Напомним

В начале мая партия "Союз-90"/"зеленые", которая в данный момент находится в немецком бундестаге на скамье оппозиции, опережала блок из партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), который входит в правящую коалицию, к которому принадлежит и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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