Кандидат у канцлери від ХДС підтримав курс Меркель щодо Росії

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19 травня Лашет виступив зі своєю першою програмною зовнішньополітичною промовою на конференції близького до Християнсько-демократичного союзу Фонду імені Конрада Аденауера і відповів на питання.

Поточну зовнішньополітичну ситуацію Лашет охарактеризував як “зміну епох”. Причиною, за його словами, стали кілька факторів. Найважливіший серед них — значно більша роль Китаю на світовій арені. У КНР Лашет бачить партнера, економічного конкурента, але й суперника в тому, що стосується уявлень про демократію, цінності і права людини.

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До “зміни епох”, за словами кандидата в канцлери від німецьких консерваторів, призвели також нові технології, які кардинальним чином змінили не тільки життя людей, а й світову політику. “Комп’ютерні чіпи здатні несподівано перетворитися з масового товару настратегічний ресурс”, — навів приклад Лашет, нагадавши про те, що через дефіцит спеціальних мікросхем простоюють потужності німецького автопрому — головного локомотива експорту Німеччини.

Ще один фактор, який характеризує поточний момент, — нехтування міжнародним правом, сказав Лашет, явно маючи на увазі анексію Криму Росією, а також, продовжував він, “популістські течії не тільки в авторитарних, автократичних країнах, але і в західних демократіях, що ставить під питання основоположні принципи, які ми завжди відстоювали ”.

Відповідаючи на запитання журналістів про політику щодо Росії, Армін Лашет повідомив, що не став би нічого змінювати в тому курсі, який проводила і проводить канцлерка Анґела Меркель і Євросоюз.

Донбас і Росія

За його словами, свого часу завдяки німецько-французькій ініціативі в Мінську був намічений “дуже хороший шлях виходу з військової напруженості” на Сході України. Мінські угоди “дозволили уникнути там великого конфлікту, великої війни”, заявив Лашет і закликав Росію дотримуватися зобов’язань, які вона взяла на себе в рамках “нормандського формату”.

“Північний потік-2”

Поділяє Армін Лашет і підхід теперішнього уряду Німеччини до проєкту “Північний потік-2”. Виступаючи на мюнхенській конференції з безпеки, сказав він, Анґела Меркель відповіла на головне питання, заявивши, що по молекулі газу не можна визначити, яким шляхом вона потрапила до Німеччини — сухопутним через Україну або дном Балтійського моря. А з огляду на майбутню відмову від використання бурого і кам’яного вугілля для виробництва електроенергії і атомних електростанцій у Німеччині, Лашет бачить в найближчі роки підвищення попиту на газ.

Як і Меркель, Лашет вказує разом з тим на геостратегічний вимір “Північного потоку-2” і наслідки реалізації цього проєкту для України. Він вважає, що Німеччина повинна допомогти Україні отримати міжнародно-правові гарантії забезпечення її енергетичної безпеки.

Нагадаємо

На початку травня партія "Союз-90"/"зелені", яка в даний момент знаходиться в німецькому бундестазі на лаві опозиції, випереджає блок з партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС), який входить в правлячу коаліцію, до якого належить і канцлерка ФРН Ангела Меркель.