Кандидат у канцлери від ХДС підтримав курс Меркель щодо Росії

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 14545 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 53908 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 139557 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 175864 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 158086 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 158308 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 108855 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88044 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 208358 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89529 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.9м/с
75%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 91888 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 32901 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 45773 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 54793 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 71464 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 175423 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 208323 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 299923 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 464726 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 448730 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 15203 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 39966 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 44948 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 45089 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 45727 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Кандидат у канцлери від ХДС підтримав курс Меркель щодо Росії

Київ • УНН

 • 14314 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Росія може бути партнером в питаннях забезпечення безпеки Європи, але якщо вона порушує міжнародні правила, Росії треба вказати на межі дозволеного. Про це заявив прем’єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет, котрого правлячий у Німеччині Християнсько-демократичний союз (ХДС) висунув кандидатом у канцлери Німеччини. Вибори до Бундестагу, від результату яких залежить, хто стане наступником Анґели Меркель, пройдуть 26 вересня, передає УНН із посиланням на DW.

Кандидат у канцлери від ХДС підтримав курс Меркель щодо Росії

Деталі

19 травня Лашет виступив зі своєю першою програмною зовнішньополітичною промовою на конференції близького до Християнсько-демократичного союзу Фонду імені Конрада Аденауера і відповів на питання.

Поточну зовнішньополітичну ситуацію Лашет охарактеризував як “зміну епох”. Причиною, за його словами, стали кілька факторів. Найважливіший серед них — значно більша роль Китаю на світовій арені. У КНР Лашет бачить партнера, економічного конкурента, але й суперника в тому, що стосується уявлень про демократію, цінності і права людини.

Цитата

До “зміни епох”, за словами кандидата в канцлери від німецьких консерваторів, призвели також нові технології, які кардинальним чином змінили не тільки життя людей, а й світову політику. “Комп’ютерні чіпи здатні несподівано перетворитися з масового товару настратегічний ресурс”, — навів приклад Лашет, нагадавши про те, що через дефіцит спеціальних мікросхем простоюють потужності німецького автопрому — головного локомотива експорту Німеччини.

Ще один фактор, який характеризує поточний момент, — нехтування міжнародним правом, сказав Лашет, явно маючи на увазі анексію Криму Росією, а також, продовжував він, “популістські течії не тільки в авторитарних, автократичних країнах, але і в західних демократіях, що ставить під питання основоположні принципи, які ми завжди відстоювали ”.

Відповідаючи на запитання журналістів про політику щодо Росії, Армін Лашет повідомив, що не став би нічого змінювати в тому курсі, який проводила і проводить канцлерка Анґела Меркель і Євросоюз.

Донбас і Росія

За його словами, свого часу завдяки німецько-французькій ініціативі в Мінську був намічений “дуже хороший шлях виходу з військової напруженості” на Сході України. Мінські угоди “дозволили уникнути там великого конфлікту, великої війни”, заявив Лашет і закликав Росію дотримуватися зобов’язань, які вона взяла на себе в рамках “нормандського формату”.

“Північний потік-2”

Поділяє Армін Лашет і підхід теперішнього уряду Німеччини до проєкту “Північний потік-2”. Виступаючи на мюнхенській конференції з безпеки, сказав він, Анґела Меркель відповіла на головне питання, заявивши, що по молекулі газу не можна визначити, яким шляхом вона потрапила до Німеччини — сухопутним через Україну або дном Балтійського моря. А з огляду на майбутню відмову від використання бурого і кам’яного вугілля для виробництва електроенергії і атомних електростанцій у Німеччині, Лашет бачить в найближчі роки підвищення попиту на газ.

Як і Меркель, Лашет вказує разом з тим на геостратегічний вимір “Північного потоку-2” і наслідки реалізації цього проєкту для України. Він вважає, що Німеччина повинна допомогти Україні отримати міжнародно-правові гарантії забезпечення її енергетичної безпеки.

Нагадаємо

На початку травня партія "Союз-90"/"зелені", яка в даний момент знаходиться в німецькому бундестазі на лаві опозиції, випереджає блок з партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС), який входить в правлячу коаліцію, до якого належить і канцлерка ФРН Ангела Меркель.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.89
Bitcoin
$81,757.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$35.00
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,595.36