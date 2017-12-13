Канадский ученый исследовал почему мужчины болеют тяжелее
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Ученый Мемориального университета Ньюфаундленда Кайл Сью выяснил причину того, что мужчины испытывают более серьезные симптомы респираторных заболеваний, чем женщины. Свои результаты он опубликовал в журнале The BMJ, передает УНН.
“Устав от обвинений в излишней реакции, я искал доказательства, чтобы определить, действительно ли мужчины имеют худшие симптомы и может ли это иметь какую-то эволюционную основу”, — рассказывает ученый.
После ряда опытов он отметил, что мужчины могут не преувеличивать симптомы, а просто иметь более слабую иммунную реакцию на респираторные вирусы, что приводит к более высокому уровню заболеваемости и смертности, чем у женщин. Поэтому у них грипп и простуда чаще сопровождаются осложнениями, которые могут привести к госпитализации или даже смерти.
Кроме того, канадский ученый приводит данные опроса, согласно которому мужчинам необходимо вдвое больше времени, чтобы восстановиться после болезни.
Подобные различия сотрудник Мемориального университета Ньюфаундленда объясняет той ролью, которую при заражении играют гормоны. По словам ученого, “женский” гормон эстроген более эффективно снижает содержание вируса в клетках организма, тогда как “мужской” тестостерон наоборот снижает реакцию иммунитета.
“Опыты вакцинации от гриппа показали, что женщины больше восприимчивы к подобным вакцинам”, — пишет в статье Сью.
Как сообщал УНН, ученые сообщили о влиянии газированной воды на астму.