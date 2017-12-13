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Канадський вчений з'ясував, чому чоловіки переносять хвороби важче

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Вчений Меморіального університету Ньюфаундленду Кайл Сью з'ясував причину того, що чоловіки відчувають більш серйозні симптоми респіраторних захворювань, ніж жінки. Свої результати він опублікував в журналі The BMJ, передає УНН

“Втомившись від звинувачень у надмірній реакції, я шукав докази, щоб визначити, чи справді чоловіки мають гірші симптоми та чи може це мати якусь еволюційну основу”, — розповідає вчений.

Після низки дослідів він зазначив, що чоловіки можуть не перебільшувати симптоми, а просто мати більш слабку імунну реакцію на респіраторні віруси, що призводить до більш високого рівня захворюваності та смертності, ніж у жінок. Тому у них грип і застуда частіше супроводжуються ускладненнями, які можуть призвести до госпіталізації або навіть смерті.

Окрім того, канадський учений наводить дані опитування, згідно з яким чоловікам необхідно удвічі більше часу, щоб відновитися після хвороби.

Подібні відмінності співробітник Меморіального університету Ньюфаундленду пояснює тією роллю, яку при зараженні відіграють гормони. За словами вченого, “жіночий” гормон естроген більш ефективно знижує вміст вірусу в клітинах організму, тоді як “чоловічий” тестостерон навпаки знижує реакцію імунітету.

“Досліди вакцинації від грипу показали, що жінки більше сприйнятливі до подібних вакцин”, — пише у статті Сью.

Як повідомляв УНН, учені повідомили про вплив газованої води на астму.

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