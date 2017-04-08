Канадская провинция отменила дискриминационный дресс-код
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В провинции Британская Колумбия отменили требования дресс-кода на рабочем месте, согласно которому женщины обязаны носить обувь на высоких каблуках. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.
Правительство провинции признало подобный дресс-код дискриминационным и даже угрожающим для здоровья и безопасности женщин.
Так, женщины на высоких каблуках рискуют травмироваться - они могут поскользнуться, упасть, а также повредить ноги и спину.
"Обувь должна быть спроектирована так, чтобы люди могли работать безопасно", - говорится в постановлении.
Требования носить высокие каблуки последнее время стали предметом ожесточенных споров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Девушка на каблуках прошла по канату над пропастью
В конце января два комитета британского парламента представили доклад "Высокие каблуки и рабочий дресс-код", где предлагалось ввести закон, который бы запретил работодателям требовать от женщин соблюдения дискриминационного дресс-кода.
В докладе, в частности, был упомянут случай Николи Торп, которую отправили с работы домой из-за того, что она появилась в офисе в туфлях на плоской подошве, а не на высоких каблуках.