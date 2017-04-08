Канадская провинция отменила дискриминационный дресс-код

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46557 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103976 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159845 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118011 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117418 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113059 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104628 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107171 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103657 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154445 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Канадская провинция отменила дискриминационный дресс-код

Канадская провинция отменила дискриминационный дресс-код

Киев  •  УНН

 • 10858 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В провинции Британская Колумбия отменили требования дресс-кода на рабочем месте, согласно которому женщины обязаны носить обувь на высоких каблуках. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.

Правительство провинции признало подобный дресс-код дискриминационным и даже угрожающим для здоровья и безопасности женщин.

Так, женщины на высоких каблуках рискуют травмироваться - они могут поскользнуться, упасть, а также повредить ноги и спину.

"Обувь должна быть спроектирована так, чтобы люди могли работать безопасно", - говорится в постановлении.

Требования носить высокие каблуки последнее время стали предметом ожесточенных споров.

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В конце января два комитета британского парламента представили доклад "Высокие каблуки и рабочий дресс-код", где предлагалось ввести закон, который бы запретил работодателям требовать от женщин соблюдения дискриминационного дресс-кода.

В докладе, в частности, был упомянут случай Николи Торп, которую отправили с работы домой из-за того, что она появилась в офисе в туфлях на плоской подошве, а не на высоких каблуках.

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