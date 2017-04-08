Канадська провінція скасувала дискримінаційний дрес-код
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У провінції Британська Колумбія скасували вимоги дрес-коду на робочому місці, згідно з якими жінки були зобов’язані носити взуття на високих підборах. Про це УНН повідомляє із посиланням на ВВС.
Уряд провінції визнав подібний дрес-код дискримінаційним та навіть загрозливим для здоров’я і безпеки жінок.
Так, жінки на високих підборах ризикують травмуватися — вони можуть посковзнутися, впасти, а також пошкодити ноги і спину.
“Взуття має бути спроектоване так, щоб люди могли працювати безпечно”, — йдеться у постанові.
Вимоги носити високі підбори останнім часом стали предметом запеклих суперечок.
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У кінці січня два комітети британського парламенту представили доповідь “Високі підбори й робочий дрес-код”, де пропонувалося ввести закон, який би заборонив роботодавцям вимагати від жінок дотримання дискримінаційного дрес-коду.
У доповіді, зокрема, був згаданий випадок Ніколи Торп, яку відправили з роботи додому через те, що вона з’явилася в офісі у туфлях на пласкій підошві, а не на високих підборах.