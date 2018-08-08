Канада надеется с помощью ОАЭ и Великобритании восстановить отношения с Эр-Риядом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Власти Канады рассчитывают на помощь Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании в преодолении кризиса в отношениях с Саудовской Аравией. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает УНН.
"Ключевая задача - работать с союзниками и друзьями в регионе, чтобы успокоить ситуацию", - сказал один из источников, имея в виду ОАЭ. Второй источник указал, что либеральное правительство канадского премьер-министра Джастина Трюдо намеренно обратиться за помощью в Лондон.
Напомним, в понедельник саудовский МИД потребовал от канадского посла покинуть Эр-Рияд и вызвал для консультаций своего представителя в Оттаве. Причиной демарша стало заявление внешнеполитического ведомства Канады от 3 августа. В нем канадское МИД выразило беспокойство по поводу задержания общественных активистов в Саудовской Аравии и потребовало немедленного освобождения.
Во вторник Великобритания призвала к сдержанности власти Канады и Саудовской Аравии, которые вступили в дипломатический конфликт. Вместе с тем в британском МИД косвенно дали понять, что в Лондоне с пониманием относятся к позиции официальной Оттавы, что касается соблюдения прав человека.
ОАЭ, как и Бахрейн, Йемен, Судан, Оман, Иордания, Кувейт, Лига арабских государств и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, поддержали действия Саудовской Аравии.
Власти США, ближайшего союзника Канады, считают, что Оттава и Эр-Рияд должны совместно выйти из дипломатического кризиса.