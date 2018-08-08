Канада сподівається за допомогою ОАЕ і Великої Британії відновити відносини з Ер-Ріядом
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Влада Канади розраховує на допомогу Об’єднаних Арабських Еміратів і Великої Британії у подоланні кризи у стосунках зі Саудівською Аравією. Про це у вівторок повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, передає УНН.
“Ключове завдання — працювати зі союзниками і друзями у регіоні, щоб заспокоїти ситуацію”, — сказало одне з джерел, маючи на увазі ОАЕ. Друге джерело вказало, що ліберальний уряд канадського прем’єр-міністра Джастіна Трюдо має намір звернутися за допомогою до Лондону.
Нагадаємо, в понеділок саудівський МЗС зажадав від канадського посла покинути Ер-Ріяд і викликав для консультацій свого представника в Оттаві. Причиною демаршу стала заява зовнішньополітичного відомства Канади від 3 серпня. У ньому канадське МЗС висловило занепокоєння з приводу затримання громадських активістів у Саудівській Аравії і зажадало їх негайного звільнення.
У вівторок Велика Британія закликала до стриманості влади Канади та Саудівської Аравії, що вступили у дипломатичний конфлікт. Разом із тим у британському МЗС побічно дали зрозуміти, що в Лондоні з розумінням ставляться до позиції офіційної Оттави, що стосується дотримання прав людини.
ОАЕ, як і Бахрейн, Ємен, Судан, Оман, Йорданія, Кувейт, Ліга арабських держав і Рада співробітництва арабських держав Перської затоки, підтримали дії Саудівської Аравії.
Влада США, найближчого союзника Канади, вважають, що Оттава і Ер-Ріяд повинні спільно вийти зі дипломатичної кризи.