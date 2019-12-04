Канада просит Украину до 6 декабря предоставить основания продления санкции в отношении Портнова

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Департамент иностранных дел и международной торговли Канады обратился в Министерство иностранных дел Украины официальным письмом с просьбой до 6 декабря включительно предоставить информацию, которая может быть основанием для продолжения санкций в отношении бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова. Об этом говорится в ответе МИД на запрос Радио Свобода, передает УНН.

В МИД изданию сообщили, что получили “ноту Министерства иностранных дел Канады от 27 ноября 2019 года с просьбой предоставить обновленную информацию, если таковая имеется, по вопросам, связанным с пребыванием А.В. Портнова в санкционном списке Канады (Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine)”.

“Указанный запрос 2 декабря 2019 года МИД направило на рассмотрение Генеральной прокуратуры Украины”, — сообщили в министерстве.

Отмечается, что по состоянию на вечер 4 декабря ответа от Генпрокуратуры журналисты не получили.

Ранее сообщалось, что санкции в отношении Андрея Портнова, введенные правительством Канады после Революции Достоинства, могут быть сняты в ближайшее время, если Генпрокуратура Украины не сообщит Канаде про наличии оснований для их продолжения.

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Основанием для рассмотрения вопроса о снятии санкций с Андрея Портнова стало письмо ГПУ в посольство Украины в Канаде и в Министерство иностранных дел и международной торговли Канады, в котором тогдашний заместитель генпрокурора Сергей Кизь сообщил, что “по состоянию на 29 июля 2019-го года юридические основания для пребывания Андрея Портнова в санкционном списке отсутствуют”.

Источники в канадском правительстве пояснили изданию, что “в случае, если новое руководство Генеральной прокуратуры не разделяет позицию, изложенную в письме своего пока уволенного работника, и имеет другую информацию, оно должно в кратчайшие сроки проинформировать об этом Министерство иностранных дел Канады по официальным каналам коммуникации”, — отметили в издании.

В то же время, в ГПУ отказались предоставить журналистам Радио Свобода информацию о том, существуют ли сейчас основания для сохранения санкций в отношении Андрея Портнова.

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Андрей Портнов был заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича и руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства, его называли куратором судебной ветви власти.

Андрей Портнов покинул Украину сразу после побега Виктора Януковича в конце февраля 2014 года. Это произошло после расстрелов на Майдане.

В марта 2014 года Правительство Канады применило санкции к Портнову путем внесения его фамилии в соответствующий Акт (Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, SOR/2014-44.

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В этом году Канада продлила санкции в отношении Виктора Януковича и его соратников еще на пять лет.

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