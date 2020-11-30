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Канада продлила запрет на въезд иностранцев до 21 января

Канада продлила запрет на въезд иностранцев до 21 января

Киев  •  УНН

 • 8248 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Правительство Канады продлило действие запрета на въезд в страну граждан других государств по 21 января включительно в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении министра общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильяма Блэра, передает УНН.

"Ограничения на въезд в Канаду из других стран, за исключением США, продолжаются до 21 января 2021 года", - отмечается в документе. Срок действия текущих рестрикций заканчивается 30 ноября. Также в заявлении указывается, что не исключено и продолжение запрета на въезд американских граждан в Канаду из США, который действует до 21 декабря.

Впервые этот запрет был введен 16 марта и действовал до 1 июля. Затем он несколько раз продлевался. Данная мера не касается водителей-дальнобойщиков, которые осуществляют перевозки из США в Канаду и обратно, медиков и ряда других категорий граждан.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. С начала пандемии там заразились 370 тысяч человек 294 тысяч из них выздоровели, 12 тысяч умерли. Тестирование на наличие инфекции прошли более 11 млн человек.

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