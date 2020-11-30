Канада продовжила заборону на в'їзд іноземців до 21 січня

“Обмеження на в’їзд в Канаду з інших країн, за винятком США, продовжуються до 21 січня 2021 року”, — наголошується в документі. Термін дії поточних рестрикцій закінчується 30 листопада. Також в заяві вказується, що не виключено і продовження заборони на в’їзд американських громадян в Канаду з США, який діє до 21 грудня.

Вперше ця заборона була введена 16 березня і діяла до 1 липня. Потім вона кілька разів продовжувався. Дана міра не стосується водіїв-далекобійників, які здійснюють перевезення з США до Канади і назад, медиків і ряду інших категорій громадян.

Перший випадок інфікування коронавірусом в Канаді був зафіксований 15 січня. З початку пандемії там заразилися 370 тисяч людей, 294 тисячі з них видужали, 12 тисяч померли. Тестування на наявність інфекції пройшли більше 11 млн осіб.