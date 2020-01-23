У Канаді щонайменше п'яти осіб перевіряють на зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Фахівці Міністерства охорони здоров’я Канади обстежують кілька людей, які могли заразитися коронавірусом. Про це в четвер повідомила журналістам очільниця міністерства Патрісія Хайду, передає УНН.
“П’ять чи шість чоловік під наглядом”, — сказала вона, уточнивши, що ці люди були виявлені в провінціях Британська Колумбія і Квебек.
“На даний момент в Канаді не зафіксовано жодного випадку (захворювання на коронавірус), і ризик зараження залишається на низькому рівні”, — підкреслила міністр.
В Міністерстві охорони здоров’я країни також повідомили про введення додаткових заходів з контролю за пасажирами з китайських міст в канадських міжнародних аеропортах в Торонто (провінція Онтаріо), Монреалі (провінція Квебек) і Ванкувері (провінція Британська Колумбія) в зв’язку з поширенням в цій країні пневмонії нового типу.
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Зокрема, в аеропортах вже інформують приїжджих з китайських міст про необхідність повідомляти митникам про можливі прояви у них симптомів грипу. Також в електронні анкети для всіх, хто прибуває пасажирів додадуть питання, що стосуються їх самопочуття.
Нагадаємо, у МОЗ розповіли про обмеження руху людей і товару з Китаю через коронавірус.