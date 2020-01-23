У МОЗ розповіли про обмеження руху людей і товару з Китаю через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Наразі немає обмежень на рух з Китаю людей та товарів через новий коронавірус. Це може відбутися, якщо Всесвітня організація охорони здоров’я прийме рішення про високий рівень загрози епідемії. Про це на брифінгу щодо захищеності України від коронавірусної інфекції, виявленої у Китаї, заявив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Наразі ВООЗ не вводить обмежень ні на пересування людей, ні на пересування товарів. Це може відбутися тільки після того, як генеральний комітет при генеральному директор ВООЗ прийме рішення про високий рівень загрози і можливість епідемії. Тоді приймаються рішення про обмеження", - сказав Ляшко.
За його словами, якщо ВООЗ прийме відповідне рішення, то МОЗ України автоматично розпочне використовувати міжнародні медико-санітарні правила щодо припинення міжнародного транспортного сполучення.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про понад 600 хворих на новий коронавірус в Китаї.
Як повідомляв УНН, Китай закриває на карантин місто з 11 мільйонами жителів через смертельний коронавірус.