В Минздраве рассказали об ограничении движения людей и товара из Китая из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Пока нет ограничений на движение из Китая людей и товаров из-за нового коронавируса. Это может произойти, если Всемирная организация здравоохранения примет решение о высоком уровне угрозы эпидемии. Об этом на брифинге по защищенности Украины от коронавирусной инфекции, обнаруженной в Китае, заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Сейчас ВОЗ не вводит ограничения ни на передвижение людей, ни на передвижение товаров. Это может произойти только после того, как генеральный комитет при генеральном директоре ВОЗ примет решение о высоком уровне угрозы и возможности эпидемии. Тогда принимаются решения об ограничении", - сказал Ляшко.
По его словам, если ВОЗ примет соответствующее решение, то Минздрав Украины автоматически начнет использовать международные медико-санитарные правила о прекращении международного транспортного сообщения.
Напомним, ранее сообщалось о более 600 больных на новый коронавирус в Китае.
Как сообщал УНН, Китай закрывает на карантин город с 11 миллионами жителей из-за смертельного коронавируса.