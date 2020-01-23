В Минздраве рассказали об ограничении движения людей и товара из Китая из-за коронавируса

"Сейчас ВОЗ не вводит ограничения ни на передвижение людей, ни на передвижение товаров. Это может произойти только после того, как генеральный комитет при генеральном директоре ВОЗ примет решение о высоком уровне угрозы и возможности эпидемии. Тогда принимаются решения об ограничении", - сказал Ляшко.

По его словам, если ВОЗ примет соответствующее решение, то Минздрав Украины автоматически начнет использовать международные медико-санитарные правила о прекращении международного транспортного сообщения.

Напомним, ранее сообщалось о более 600 больных на новый коронавирус в Китае.

Как сообщал УНН, Китай закрывает на карантин город с 11 миллионами жителей из-за смертельного коронавируса.