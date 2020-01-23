В Канаде не менее пяти человек проверяют на заражение коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Специалисты Министерства здравоохранения Канады обследуют несколько человек, которые могли заразиться коронавирусом. Об этом в четверг сообщила журналистам руководительница министерства Патрисия Хайду, передает УНН.
“Пять или шесть человек под наблюдением”, — сказала она, уточнив, что эти люди были обнаружены в провинциях Британская Колумбия и Квебек.
“На данный момент в Канаде не зафиксировано ни одного случая (заболевания коронавирусом), и риск заражения остается на низком уровне”, — подчеркнула министр.
В Министерстве здравоохранения страны также сообщили о введении дополнительных мер по контролю за пассажирами из китайских городов в канадских международных аэропортах в Торонто (провинция Онтарио), Монреале (провинция Квебек) и Ванкувере (провинция Британская Колумбия) в связи с распространением в этой стране пневмонии нового типа.
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В частности, в аэропортах уже информируют приезжих из китайских городов о необходимости сообщать таможенникам о возможных проявлениях у них симптомов гриппа. Также в электронные анкеты для всех прибывающих пассажиров добавят вопросы, касающиеся их самочувствие.
Напомним, в Минздраве рассказали об ограничении движения людей и товара из Китая из-за коронавируса.