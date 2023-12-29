Канада продолжит поддерживать Украину - министр обороны

На фоне массированного российского удара по украинским городам Канада обещает продолжать поддержку Украины. Об этом в соцсети Х написал министр обороны Канады Билл Блэр, передает УНН.

Ночью Россия нанесла массированный удар дронами и ракетами по украинским городам, в частности по Киеву. Мы решительно осуждаем эти удары, которые вновь демонстрируют жестокость путинского вторжения. Канада продолжит поддерживать Украину отметил Блэр.

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Во время во время массированного ракетного удара по Украине 29 декабря рф атаковала Киев, Львов, Харьков, Конотоп, Днепр и Запорожье. По предварительным данным, Россия использовала 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95 и почти все виды ракет, которые имеет на вооружении, также запускала ударные беспилотники.

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