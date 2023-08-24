Канада назначила нового посла в Украине: что известно

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Киев • УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Министерство иностранных дел Канады сегодня объявило о назначении Натальи Цмоць послом Канады в Украине. Она заменит на этом посту Ларису Галадзу, которая заканчивает срок в конце августа, информирует УНН со ссылкой на сообщение МИД Канады.

Цитата

“Назначение г-жи Цмоць отражает приверженность Канады этим важным отношениям. Она является карьерным экспертом по Украине с богатым опытом и пониманием многосторонней поддержки страны со стороны Канады, включая внедрение Канадой программ демократии до незаконной аннексии Крыма россией, создание операции UNIFIER и канадский мониторинг украинских выборов после президентской кампании 2015 года”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Цмоць владеет украинским языком и имеет глубокие связи с украинской общиной и готова способствовать углублению канадско-украинских связей на всех уровнях.

“Она будет глазами и ушами Канады в Киеве и будет гарантировать, что Канада сможет продолжать поддерживать Украину в это трудное время и в долгосрочной перспективе”, - отметили в МИД Канады.

Напомним

Сегодня премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Украину с Днем Независимости. Глава канадского правительства напомнил, что в свое время его страна была первой, кто признал независимость Украины и выразил решительную поддержку в вопросе защиты нашей страны своей свободы и демократии.

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Украинские Национальные Новости

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