Канада призначила нового посла в Україні: що відомо

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“Призначення пані Цмоць відображає прихильність Канади цим важливим відносинам. Вона є кар’єрним експертом з України з багатим досвідом і розумінням багатосторонньої підтримки країни з боку Канади, включно з впровадженням Канадою програм демократії до незаконної анексії Криму Росією, створенням операції UNIFIER і канадським моніторингом українських виборів. після президентської кампанії 2015 року”, - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Цмоць володіє українською мовою та має глибокі зв’язки з українською громадою і готова сприяти поглибленню канадсько-українських зв’язків на всіх рівнях.

“Вона буде очима та вухами Канади в Києві та гарантуватиме, що Канада зможе продовжувати підтримувати Україну в цей важкий час і в довгостроковій перспективі”, - зазначили у МЗС Канади.

Нагадаємо

Сьогодні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав Україну з Днем Незалежності. Глава канадського уряду нагадав, що свого часу його країна була першою, хто визнав незалежність України і висловив рішучу підтримку у питанні захисту нашої країни своєї свободи і демократії.