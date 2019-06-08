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Камерунцы, турки и россиянин пытались через Украину попасть в ЕС

Камерунцы, турки и россиянин пытались через Украину попасть в ЕС

Киев  •  УНН

 • 11453 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. На Буковине и во Львовской области пограничники задержали 7 иностранцев, которые планировали незаконно добраться стран ЕС. Задержанные оказались камерунцами, суданцами, турками и русским, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Так, 2 граждан Камеруна остановили пограничники Черновицкого отряда. О появлении в пограничные лиц африканской внешности охранникам границы сообщили жители Красноильска. Мужчины двигались в сторону украинского-румынской границы.

Группа реагирования, которая сразу выехала на место, "путешественников" задержала. Иностранцы не имели при себе документов, удостоверяющих личность, а также не смогли объяснить цель своего пребывания в контролируемом пограничном районе. В дальнейшем пограничники выяснили, что иностранцы являются гражданами Камеруна. Они планировали незаконно попасть в страны Евросоюза в поисках лучших условий проживания.

Еще трех иностранцев задержали во Львовской области пограничники Мостиского отряда. Проверяя на контрольном посту одну из машин пограничный наряд кроме водителя, гражданина Украины, обнаружил в ней трех мужчин. Двое из пассажиров оказались гражданами Судана. Они имели при себе удостоверения на временное проживание в Украине. А вот третий документов при себе не имел. Сначала он пытался выдавать себя за гражданина Украины, однако как выяснилось впоследствии он является гражданином России. Также пограничники установили, что "путешественники" планировали автомобилем подъехать поближе к границе, а затем незаконно пересечь ее и попасть в соседнюю Польшу.

Кроме того, пограничники Мостиского отряда задержали 2 граждан Турции. Один из них попытался используя поддельный документ пересечь границу поездом "Львов-Вроцлав". Другой следовал в Польшу пешком в обход пункта пропуска.

Все задержанные иностранцы будут привлечены к административной ответственности. Сейчас продолжаются дальнейшие фильтрационные мероприятия.

Напомним, пограничники задержали 17 нелегалов.

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