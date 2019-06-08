Камерунці, турки та росіянин намагались через Україну потрапити до ЄС

Так, 2 громадян Камеруну зупинили прикордонники Чернівецького загону. Про появу в прикордонні осіб африканської зовнішності охоронців кордону повідомили мешканці Красноїльська. Чоловіки рухалися в бік українсько-румунського кордону.

Група реагування, яка відразу виїхала на місце, “мандрівників” затримала. Іноземці не мали при собі документів, що посвідчують особу, а також не змогли пояснити мету свого перебування в контрольованому прикордонному районі. В подальшому прикордонники з’ясували, що іноземці є громадянами Камеруну. Вони планували незаконно потрапити до країн Євросоюзу в пошуках кращих умов проживання.

Ще трьох іноземців затримали на Львівщині прикордонники Мостиського загону. Перевіряючи на контрольному посту одну з автівок прикордонний наряд окрім водія, громадянина України, виявив в ній трьох чоловіків. Двоє з пасажирів виявилися громадянами Судану. Вони мали при собі посвідки на тимчасове проживання в Україні. А от третій документів при собі не мав. Спочатку він намагався видавати себе за громадянина України, проте як з’ясувалося згодом він є громадянином Росії. Також прикордонники встановили, що “мандрівники” планували автомобілем під’їхати поближче до кордону, а потім незаконно перетнути його і потрапити в сусідню Польщу.

Крім того, прикордонники Мостиського загону затримали 2 громадян Туреччини. Один з них спробував використовуючи підроблений документ перетнути кордон потягом “Львів-Вроцлав”. Інший слідував в Польщу пішки оминаючи пункти пропуску.

Всіх затриманих іноземців буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Наразі тривають подальші фільтраційні заходи.

Нагадаємо, прикордонники затримали 17 нелегалів.