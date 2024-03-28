Калифорнийский город Сакраменто в США объявил себя приютом для трансгендерных людей

Городской совет Сакраменто во вторник единогласно проголосовал за резолюцию, которая объявляет столицу Калифорнии приютом для трансгендерных людей. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Hill.

Детали

Резолюция, которая уже вступила в силу, гарантирует, что ресурсы города не будут использоваться для выполнения законов, принятых в других штатах, которые ограничивают доступ к гендерно-подтверждающей медицинской помощи для трансгендерных несовершеннолетних или взрослых.

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Члены городского совета заявили, что резолюция необходима для того, чтобы гарантировать, что трансгендерные люди останутся защищенными в случае, если существующие гарантии штата будут отменены.

Калифорния была лидером в защите прав трансгендерных людей на доступ к медицинской помощи, но многие штаты по всей стране движутся в противоположном направлении. При подготовке будущего законодательства, которое может криминализировать тех, кто предоставляет или ищет гендерно-подтверждающую помощь, и учитывая заявленные Советом ценности равенства и инклюзии, важно, чтобы город Сакраменто был активным в подтверждении нашей приверженности правам трансгендеров и равной защите трансгендерных людей, объявив себя городом-приютом и местом безопасности для трансгендерных людей - говорится в резолюции.

Подобные резолюции об убежищах, которые не являются юридически обязательными, принимаются все большим количеством городов, часто вопреки предложениям законодателей-республиканцев, которые угрожают доступу к гендерно-подтверждающим медицинским услугам.

Контекст

Включая Калифорнию, 14 штатов и Вашингтон приняли "защитные" законы, защищающие доступ к гендерно-подтверждающим медицинским услугам для трансгендерных молодых людей.

Двадцать четыре штата США с 2021 года, напротив, приняли законы, ограничивающие доступ трансгендерной молодежи к лечению - в том числе к блокаторам полового созревания, гормонам и хирургическим операциям. Законы, принятые в таких штатах, как Флорида и Миссури, также ограничивают доступ к медицинской помощи для некоторых взрослых трансгендеров.

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