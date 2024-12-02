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Как забор из арматуры. В КНИИСЭ рассказали об особенностях северокорейских ракет

Как забор из арматуры. В КНИИСЭ рассказали об особенностях северокорейских ракет

Киев  •  УНН

 • 2967 просмотра

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КНИИСЭ исследовал обломки северокорейских ракет, использованных рф против Украины. Было обнаружено низкое качество материалов, плохая сварка и ржавый металл.

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) провели анализ обломков сотен ракет и дронов, использованных россией против Украины, в том числе и ракет северокорейского производства. Руководитель лаборатории военных исследований Андрей Кульчицкий рассказал об особенностях применения ракет из Северной Кореи, которые отличаются низким качеством материалов и изготовления, пишет УНН.

По словам Кульчицкого, среди исследованных обломков обнаружили фрагменты ракет с характерными признаками, указывающими на их северокорейское происхождение.

В частности эти ракеты характеризуются красным от ржавчины цветом металла, который сразу бросается в глаза. Качество материалов хуже, а сварка-на уровне мастера, который только учится.

"Как забор сварен из арматуры, четко определяется и уже видно, что это "кореец" (ракета северокорейского производства – ред.), по факту сварки, по заклепкам, по наличию подшипника японского (производства – ред.), который остается после взрыва", - рассказал Кульчицкий "Радио Свобода".

Эксперты КНИИСЭ идентифицировали остатки ракет по маркировке и конструктивным элементам. В частности, обломок реактивного двигателя содержал отметки, совпадающие с характеристиками корейских ракет. Сравнение с фотографиями, сделанными на северокорейском заводе, подтвердило, что конструктивные элементы соответствуют изделиям, которые демонстрировал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

По словам Кульчицкого, специалисты КНИИСЭ исследовали обломки четырех северокорейских ракет, которые были применены для ударов по Киевщине. Ни одна из них не попала в цель. "Разброс очень большой, они упали в полях. Куда они летели - очень трудно установить", - отметил он.

Это, в частности, свидетельствует о низкой точности таких боеприпасов, что, вероятно, обусловлены слабым качеством навигационных систем.

Добавим

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) установили, что россия во время комбинированной атаки по Украине 13 ноября среди прочего использовала северокорейские баллистические ракеты типа KN-23/24.

По мнению экспертов КНИИСЭ, в KN-23 объединены как современные технологии, так и решения прошлого века. Существенный процент микроэлектроники произведен в Китае, Тайване, США и других странах. Вероятно, запуски осуществляют с пусковых установок северокорейского производства, поскольку адаптировать российские системы было бы значительно сложнее.

Напомним

Ранее СМИ сообщили, что Северная Корея расширяет ключевой комплекс по производству оружия, на котором собирается тип ракет малой дальности, используемых Россией против Украины.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаТехнологии
kim-chen-inКим Чен Ын
severnaya-koreyaСеверная Корея
taivanТайвань
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина