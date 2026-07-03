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Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам

Киев • УНН

 • 3582 просмотра

В Украине по инициативе ЮНИСЕФ запустили программу тренингов для медучреждений по действиям во время ракетно-дроновых инцидентов. Обучение уже прошли больницы в Черниговской области, Одессе, Запорожье и Киеве.

Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
Вражеский удар по ОХМАТДЕТу, июль 2024 года

Украинские больницы с самого начала полномасштабного вторжения становятся целью атак врага. Государство, местные власти, спонсоры и международные партнеры прилагают усилия, чтобы обезопасить пациентов и персонал больниц во время воздушных нападений россиян. Работа в этом направлении не ограничивается строительством укрытий – персонал медучреждений обучают действовать в критических условиях. Одну из таких программ запустили в Украине по инициативе ЮНИСЕФ. В рамках проекта проводятся тренинги, в которых моделируется ситуация, когда именно больница стала объектом атаки. УНН пообщался с директором Учебно-научного центра "Бизнес-школа НМУ имени А.А. Богомольца", доктором медицинских наук, профессором Татьяной Вежновец, которая рассказала об этой инициативе. 

В рамках проекта, который реализуется и финансируется при содействии ЮНИСЕФ, была разработана система реагирования на чрезвычайные ситуации, а именно ракетно-дроновые инциденты в учреждениях здравоохранения. В рамках реализации также проведена оценка готовности к реагированию на такие чрезвычайные ситуации детских больниц и перинатальных центров, которые присоединились к программе. Также были разработаны и проводятся тренинги для работников по подготовке к активному реагированию в подобных ситуациях. К реализации присоединился Национальный университет имени А.А. Богомольца.

Наша задача заключалась именно в разработке методики, организации системы реагирования на чрезвычайные ситуации в учреждении здравоохранения и подготовке работников к эффективному реагированию на ракетно-дроновые инциденты. То есть в Украине до нас конкретно этим вопросом — созданием систем реагирования на чрезвычайные ситуации именно в учреждениях здравоохранения в отношении ракетно-дроновой угрозы — никто не занимался. Хотя мы живем уже пятый год в войне, и воздушная опасность стала чрезвычайно актуальной 

– рассказывает Вежновец. 

Но это не просто теоретическая работа – она имеет вполне практическое значение и направлена на защиту жизни и здоровья людей. Вежновец напомнила ситуацию, когда после удара по ОХМАТДЕТ в Киеве, 8 июля 2024 года, маленьких пациентов вывели на улицу – тогда, когда существовала угроза повторного ракетного удара. 

Теперь же, по ее словам, были разработаны стандартные операционные процедуры действий, в соответствии с фазами развертывания инцидента. При разработке этих процедур тщательно был изучен международный опыт. 

Системы реагирования, существующие в мире, в основном касаются природных катаклизмов или техногенных аварий, связанных с массовым поступлением пострадавших в учреждение. У нас ситуация совсем иная: учреждение само может стать объектом, разрушенным или поврежденным в результате ракетно-дронового удара. Однако общий мировой подход к реагированию на чрезвычайные ситуации однозначно применим и здесь: в учреждении здравоохранения должна быть госпитальная команда быстрого реагирования, которая, в зависимости от определенных по должности ролей, будет готова в любой момент выполнить свои функции 

- отмечает Вежновец. 

На основе разработанной программы команда медуниверситета проводит для врачей тренинги. 

Мы начали эту деятельность в июле 2025 года — тогда ЮНИСЕФ и Национальный медицинский университет заключили соглашение о сотрудничестве по реализации этого проекта 

– говорит Вежновец.

К проекту присоединились медицинские учреждения, в которых укрытия обустраивались при содействии ЮНИСЕФ. На первом этапе, который длился с июля 2025 по середину января 2026 года, такие тренинги были проведены в четырех учреждениях: два в Черниговской области (областная детская больница и родильный дом), а также в Центре реабилитации матери и ребенка МЗ Украины в Одессе, и больнице в Запорожье. Второй этап охватывает 5 больниц, среди которых городская многопрофильная клиническая больница матери и ребенка им. проф. М.Ф. Руднева в Днепре и Перинатальный центр Киева. 

Именно в Перинатальном центре Киева обучение прошло буквально на днях. Перед началом обучения центр посетили для оценки готовности к реагированию на угрозы, обустройства укрытий. Когда уровень готовности был оценен на достаточно высоком уровне – перешли к обучению. 

От двух филиалов учреждения (на Лобановского и Предславенской) были отобраны по 5 врачей, из которых в дальнейшем будут сформированы госпитальные команды для быстрого реагирования и координации действий всего персонала. 

Первый этап – базовая готовность

Больница должна быть базово готова к любым вызовам, в частности ракетно-дроновым инцидентам. По словам Вежновец, в частности в медучреждении должны быть специальные лечебные наборы для экстренной медицинской помощи, гуманитарные наборы (теплые одеяла, вода для пострадавших), сухпайки, запас лекарств, если же речь идет о перинатальном центре, то в перечень добавляются также пеленки и подгузники. Обязательным является и запас технической воды. 

Второй этап – повышенная готовность 

Когда звучит воздушная тревога, учреждение здравоохранения переходит в фазу повышенной готовности — ведь, к счастью, не всегда тревога заканчивается инцидентом 

- объясняет Вежновец. 

Но именно в этой фазе команда быстрого реагирования начинает готовиться к тому, что что-то может произойти. 

Все знают, где находятся наборы; у каждого есть карточка с прописанными действиями на случай опасности — этому мы их и обучали 

- говорит профессор. 

По ее словам, в этой фазе все, кто находится в больнице, должны перейти в укрытие. Отдельный протокол действий существует для пациентов, которых трудно транспортировать или тех, кого, например, оперируют. 

Вежновец добавила, что в Перинатальном центре столицы в укрытии предусмотрены и кувезы поддержки жизнедеятельности самых маленьких детей в сложных случаях, а также родильная комната, где могут произойти роды или оперативное вмешательство прямо в укрытии. 

Благодаря руководству учреждения это все хорошо подготовлено, и учреждение может использовать эти возможности именно в чрезвычайных ситуациях 

- добавила она. 

Фаза три – инцидент 

Следующая фаза — непосредственно прилет, инцидент. 

Тогда активируется план реагирования: во всех учреждениях здравоохранения, в частности в Перинатальном центре, согласно действующим нормативным документам, существуют планы реагирования на чрезвычайные ситуации, которые предусматривают создание комиссии по реагированию на чрезвычайную ситуацию. Это касается всех учреждений, отнесенных к критической инфраструктуре 

- говорит Вежновец.

Далее речь идет о преодолении последствий инцидента. 

Мы показали им, как создавать площадку для сортировки пострадавших – если не все успели спуститься или кто-то не смог спуститься из-за критического состояния, подключается ГСЧС. Далее объяснили, как определять, сколько пациентов было до инцидента, сколько в укрытии, сколько не спустилось, кого нужно найти. Все это пересчитывается, чтобы никого не потерять и своевременно оказать помощь. Все это очень важно, ведь это жизни людей 

- подчеркнула Вежновец. 

Мы объясняли все на практических кейсах — участники проигрывали различные сценарии в форме игры, тренировались, были увлечены процессом. И здесь очень многое зависит от руководства учреждения – заинтересованность руководителя играет весомую роль. У нас было одно учреждение, которое тоже должно было войти в программу, но они отказались от обучения. Очень жаль 

- рассказала Вежновец. 

Также она заметила, что во всех учреждениях, где проводилось обучение, проводятся повторные визиты для мониторинга и проведения дополнительного обучения. К этому времени медики, участвовавшие в тренинге, должны разработать собственные стандарты реагирования под нужды конкретного учреждения. 

Мы не просто учим реагировать на то, что уже произошло, а мы учим готовности к тому, что может произойти — и тогда пережить событие значительно легче, чем просто реагировать на него постфактум. В этом и заключается главная идея всего процесса 

- говорит Вежновец. 

На основе разработанных стандартов было издано пособие, сейчас к печати готовится обновленное издание. Профессор Вежновец очень надеется, что на основе этого пособия МЗ и Центр общественного здоровья рассматривают возможность создания официальной, утвержденной на государственном уровне, методички, которую сможет использовать любое учреждение — от самого большого до самого маленького родильного или перинатального.

Человеческий фактор и что стоит учесть в будущем 

Вежновец говорит, что во время обучения слышали от врачей - пациенты не хотят идти в укрытие. 

Мы подчеркивали: это не обсуждается, это обязательная функция. Если не спустить людей в укрытие - дальнейшие действия теряют смысл. Во время инцидента будет сложно и собрать пострадавших, и оценить, скольким людям нужна помощь, и организовать все это 

- говорит профессор. 

Она замечает, что все чаще видит в больницах укрытия, которыми действительно пользуются. Учитывая атаки врага, - это радует, ведь может сохранить жизнь и здоровье. 

С другой стороны, например, в Запорожье – по словам коллег, которые недавно ездили туда с повторным мониторингом, – тревога звучит почти непрерывно. Получается, что вся деятельность учреждения должна была бы осуществляться в укрытии. Если смотреть на безопасность больниц в перспективе, их стоит заглублять в землю. Например, в Израиле вся критическая помощь – реанимация, отделения интенсивной терапии, операционные – расположена на нижних этажах (минус первый, минус второй, минус третий), в укрытии, под землей, а ходячие пациенты занимают надземную часть здания и могут спуститься при необходимости 

- говорит Вежновец.

Но пока этих изменений не произошло – учиться реагировать на угрозу надо всем, и врачам, и пациентам. 

Лилия Подоляк

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