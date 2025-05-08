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Как технологии трансформируют спорт: участие FAVBET Tech в Sport&Business Club Ukraine

Киев • УНН

 • 2250 просмотра

На встрече Sport&Business Club Ukraine обсудили влияние технологий на спорт. FAVBET Tech представила подходы к автоматизации и внедрению цифровых инструментов.

Как технологии трансформируют спорт: участие FAVBET Tech в Sport&Business Club Ukraine

На недавней встрече Sport&Business Club Ukraine представители спортивной индустрии, технологического сектора и бизнеса обсудили влияние цифровой трансформации на развитие спорта в Украине. Ключевыми темами стали технологические решения, изменяющие взаимодействие с аудиторией, управление клубами и организацию спортивных мероприятий.

Компания FAVBET Tech выступила технологическим партнером события, представив свои подходы к автоматизации, аналитике и внедрению цифровых инструментов в спортивную сферу. Участники дискуссии сосредоточились на применении современных технологий для улучшения коммуникации с фанатами и взаимодействия с клиентами в рамках спортивных организаций. Особое внимание было уделено инновационным решениям, таким как разработка приложений для реабилитации ветеранов.

FAVBET Tech — украинская IT-компания, входящая в топ-50 крупнейших продуктовых IT-компаний Украины по версии DOU. Компания является резидентом Дія.City, членом IT Ukraine Association и соучредителем ее AI-комитета.

Компания специализируется на разработке технологических решений для различных отраслей, включая iGaming, с акцентом на применение искусственного интеллекта, высоконагруженных систем, больших данных и облачных сервисов.

"Сотрудничество с Sport&Business Club Ukraine — это отличная возможность говорить о практическом применении технологий в спорте. Мы стремимся видеть большее взаимодействие между ІТ-компаниями и украинскими спортивными организациями для того, чтобы быть конкурентными в цифровую эпоху", — отметил Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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