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Як технології змінюють спорт: FAVBET Tech на Sport&Business Club Ukraine

Київ • УНН

 • 2316 перегляди

На зустрічі Sport&Business Club Ukraine обговорили вплив технологій на спорт. FAVBET Tech представила підходи до автоматизації та впровадження цифрових інструментів.

Як технології змінюють спорт: FAVBET Tech на Sport&Business Club Ukraine

На нещодавній зустрічі Sport&Business Club Ukraine представники спортивної індустрії, технологічного сектору та бізнесу обговорили, як цифрова трансформація впливає на розвиток спорту в Україні. Однією з центральних тем заходу стали технологічні рішення, які змінюють формат взаємодії з аудиторією, управління клубами та організацію спортивних подій.

Під час дискусії учасники зосередили увагу на впливі технологій на розвиток спорту, та представили свої кейси із застосуванням сучасних технологій: від покращення комунікації з фанатами до взаємодії з клієнтами в рамках спортивної організації. Окрему увагу приділили інноваційним рішенням, зокрема — створенню додатків для реабілітації ветеранів.

Технологічним партнером події виступила компанія FAVBET Tech, яка представила свої підходи до автоматизації, аналітики та впровадження цифрових інструментів у спортивне середовище.

FAVBET Tech: Фокус на цифрову трансформацію спорту

FAVBET Tech — українська IT-компанія, що входить до топ-50 найбільших продуктових IT-компаній за версією DOU. Вона є резидентом Дія.City, членом IT Ukraine Association та співзасновником її АІ-комітету.

Компанія спеціалізується на розробці технологічних рішень для різних галузей, зокрема iGaming. У фокусі — застосування AI, високонавантажені системи, великі дані та хмарні сервіси.

"Співпраця з Sport&Business Club Ukraine — це чудова можливість говорити про практичне застосування технологій у спорті. Ми прагнемо бачити більшу взаємодію між ІТ-компаніями та українськими спортивними організаціями для того, щоби бути конкурентними у цифрову епоху", — зазначив Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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