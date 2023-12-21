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Как пройти идентификацию на пенсию, не выходя из дома - разъяснили в Минсоцполитики

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 00:10  •  20275 просмотра

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Министерство социальной политики Украины ввело видеоидентификацию для получения пенсии, людей призывают заполнить онлайн-форму на веб-портале Пенсионного фонда и выбрать удобный способ проведения видеоидентификации.

Правительство создало возможности пройти идентификацию для назначения пенсий удаленно с помощью видеосвязи. В министерстве социальной политики Украины рассказали, как это сделать, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Детали

Записаться на прохождение видеоидентификации можно через веб-портал Пенсионного фонда Украины. Для этого надо зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Затем нажать на вкладку "Идентификация в режиме видеоконференцсвязи" в верхней части экрана.  На экране появится форма. 

Необходимо заполнить все поля, обозначенные звездочкой:

▪️ ввести личные данные и данные документа, удостоверяющего личность; 

▪️ указать адрес электронной почты и номер телефона (для получения обратного контакта от специалистов Пенсионного фонда); 

▪️ выбрать удобный способ проведения видеоидентификации через одно из предложенных приложений: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom; 

▪️ если вы нуждаетесь в переводе на жестовый язык или физическом сопровождении персонального помощника/ассистента, укажите это;

После чего дайте согласие на передачу данных и нажмите "Подать заявление".  

Дополнение

В Минсоцполитики отметили, что видеоидентификация осуществляется не ранее чем 10 рабочих и не позднее 30 календарных дней с даты подачи заявления. Для согласования времени и способа проведения видеоидентификации с вами свяжется работник Пенсионного фонда 

В интересах малолетних или несовершеннолетних лиц, недееспособных лиц, лиц, дееспособность которых ограничена, заявления подают родители, усыновители, родители-воспитатели, приемные родители, патронатные воспитатели, опекуны, попечители.

Напомним 

На рассмотрение Кабмина в ближайшее время внесут вопрос продления срока прохождения идентификации получателей пенсий в Ощадбанке на 3 месяца - до 1 апреля 2024 года. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
Як пройти ідентифікацію на пенсію, не виходячи з дому - роз'яснили у Мінсоцполітики
The Ministry of Social Policy explains how to be identified for pension without leaving home
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Как пройти идентификацию на пенсию, не выходя из дома - разъяснили в Минсоцполитики

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