Как пройти идентификацию на пенсию, не выходя из дома - разъяснили в Минсоцполитики

Правительство создало возможности пройти идентификацию для назначения пенсий удаленно с помощью видеосвязи. В министерстве социальной политики Украины рассказали, как это сделать, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Детали

Записаться на прохождение видеоидентификации можно через веб-портал Пенсионного фонда Украины. Для этого надо зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Затем нажать на вкладку "Идентификация в режиме видеоконференцсвязи" в верхней части экрана. На экране появится форма.

Необходимо заполнить все поля, обозначенные звездочкой:

▪️ ввести личные данные и данные документа, удостоверяющего личность;

▪️ указать адрес электронной почты и номер телефона (для получения обратного контакта от специалистов Пенсионного фонда);

▪️ выбрать удобный способ проведения видеоидентификации через одно из предложенных приложений: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;

▪️ если вы нуждаетесь в переводе на жестовый язык или физическом сопровождении персонального помощника/ассистента, укажите это;

После чего дайте согласие на передачу данных и нажмите "Подать заявление".

Дополнение

В Минсоцполитики отметили, что видеоидентификация осуществляется не ранее чем 10 рабочих и не позднее 30 календарных дней с даты подачи заявления. Для согласования времени и способа проведения видеоидентификации с вами свяжется работник Пенсионного фонда

В интересах малолетних или несовершеннолетних лиц, недееспособных лиц, лиц, дееспособность которых ограничена, заявления подают родители, усыновители, родители-воспитатели, приемные родители, патронатные воспитатели, опекуны, попечители.

Напомним

На рассмотрение Кабмина в ближайшее время внесут вопрос продления срока прохождения идентификации получателей пенсий в Ощадбанке на 3 месяца - до 1 апреля 2024 года.