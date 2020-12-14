Кадровые изменения в правительстве: Разумков не исключил увольнения "двух-трех" министров

"Будет постановление - будем рассматривать... Есть ли один-два министра, которые имеют шансы (оставить должность - ред.)? Есть два-три министра, которые имеют шансы. Но, какие - посмотрим. И шансы могут быть как реализованы, так или нет", - отметил спикер парламента.

Глава партии "Слуга народа", народный депутат Украины Александр Корниенко на брифинге добавил, шо кадровые изменения в правительстве "вероятно, могут быть".

Напомним, ранее Разумков сообщил, что в ближайшее время в Раде вряд ли будут рассматривать вопрос о замене премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Он заявил также, что по министрам сегодня, ни постановлений Верховной Рады, ни представлений со стороны премьер-министра нет.