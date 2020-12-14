Кадрові зміни в уряді: Разумков не виключив звільнення "двох-трьох" міністрів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. В уряді наразі є декілька міністрів, що мають шанси покинути свої посади. Про це сказав голова ВР Дмитро Разумков на брифінгу за підсумками засідання погоджувальної ради у понеділок, передає кореспондент УНН.
"Буде постанова – будемо розглядати… Чи є один-два міністри, які мають шанси (залишити посаду – ред.)? Є два-три міністри, які мають шанси. Але, які – подивимось. І шанси можуть бути як реалізовані, так чи ні", - зазначив спікер парламенту.
Голова партії "Слуга народу", народний депутат України Олександр Корнієнко на брифінгу додав, шо кадрові зміни в уряді "ймовірно, можуть бути".
Нагадаємо, раніше Разумков повідомив, що найближчим часом у Раді навряд чи розглядатимуть питання щодо заміни прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Він заявив також, що щодо міністрів на сьогодні, ні постанов Верховної Ради, ні подання з боку прем’єр-міністра немає.