Кадровые вопросы: в ВР есть голоса для назначения на должность министра энергетики Галущенко

Детали

В Верховной Раде нашлись голоса для назначения Германа Галущенко на должность министра энергетики - все неформальные группы влияния в середине монобольшинства согласовали кандидатуру и обещали свою поддержку.

Внеочередное заседание, на котором будут рассматриваться кадровые вопросы, как ожидается, состоится в четверг, 29 апреля.

Сейчас ожидается внесение представления о назначении Галущенко от премьер-министра.

Ранее УНН сообщал, что Галущенко прошел собеседование на заседании фракции "Слуга народа". Однако, вопрос его назначения оставался открытым. В частности, причиной, о которой критики его кандидатуры говорили открыто, было непрофильное образование Галущенко, ведь он юрист.

Контекст

Несколько недель назад появилась информация о том, что на должность министра энергетики, которая уже более года (с марта 2020 года) остается вакантной, будет претендовать Герман Галущенко.

Ранее возглавить министерство намеревался и.о. министра Юрий Витренко. Исполнять обязанности министра он был назначен 22 декабря 2020 года без консультаций с ВР, что вызвало критику со стороны парламентариев.

17 декабря 2020 года Верховная Рада впервые провалила назначения Витренко на должность министра. Повторное и также неудачное голосование состоялось 28 января 2021 года. Однако, позже, ВР проголосовала закон, который существенно расширил полномочия и.о. министра, практически приравняв исполняющего обязанности до министра.

В конце марта - начале апреля 2021 года появилась информация о возможном увольнении Витренко с должности и.о. министра. Но уже 8 апреля Витренко опроверг эту информацию.

Кто такой Галущенко

Галущенко был назначен на должность вице-президента "Энергоатома" в мае 2020 года. В 2013-2014 гг. уже работал в компании в должности исполнительного директора по правовому обеспечению. Ранее он также работал в прокуратуре, МИД, Минюсте и Администрации Президента.

В декларации Галущенко значится дом площадью 317 кв. м в селе Солтановка Киевской области и квартира в Киеве площадью 45,4 кв. м, а также несколько земельных участков и две квартиры в столице, находящихся в общей собственности с женой. Семья пользуется автомобилями Mercedes и Land Rover. У Галущенко есть сбережения, в частности в долларах, в декларации он указал 152 тысячи долларов.

Ситуация в энергетической отрасли

Профсоюз работников угольной промышленности недавно сообщил, что с начала 2021 года задолженность по всем отраслям увеличилась на 58%, а по угольной промышленности - более чем в 2 раза. Ситуация с выплатой шахтерам текущей заработной платы и погашением задолженности по ней приобретает угрожающих масштабов. По данным профсоюзной организации, на сегодня работникам государственных угледобывающих предприятий задолжали более 1,5 млрд грн, в том числе с начала года 1,046 млрд грн.

Что касается долгов населения за поставку энергоресурсов, то они также постоянно нарастают. На конец февраля 2021 года задолженность населения по оплате коммуналки составила за: поставку и распределение природного газа - 34,2 млрд грн, поставку тепловой энергии и горячей воды - 27,4 млрд грн, поставку и распределение электрической энергии - 8,0 млрд грн.

Кроме того, остается открытым ряд острых вопросов, например, по импорту электроэнергии из Беларуси.