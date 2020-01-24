Торгпред Качка рассказал о кульминации работы в Давосе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Кульминацией работы на Всемирном экономическом форуме в Давосе стала неформальная министерская встреча ВТО по электронной коммерции. Об этом у себя в Facebook рассказал заместитель министра по развитию экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка, передает УНН.
"Кульминацией работы в Давосе есть неформальная министерская встреча ВТО по электронной коммерции. Основной пункт повестки дня - как создать момент для успешного завершения переговоров по электронной коммерции, где Украина является одной из лидеров. К министерской конференции в Нурсултане еще три раунда переговоров, поэтому шанс для достижения содержательных результатов есть", - написал Качка.
По его словам, кроме того, в рамках министерской встречи состоялось немало двусторонних.
Так, торговый представитель сообщил о "теплый обмен мнениями" с еврокомиссаром Филом Хоганом о перспективах развития двусторонних отношений, а также знакомство с генеральным директором DG Trade Сабиной Вейанд.
Украинский представитель также отметил, что обсудил с министром экономики Японии дальнейшие шаги после визита украинской делегации в Токио в декабре, а с министром торговли Турции - о переговорах на этой неделе в Анкаре и о планах на встречу через неделю.
Качка отметил также, что с министром торговли Канады еще накануне договорились активизировать переговоры по усовершенствованию и расширению соглашения о свободной торговле.
"Обмен мнениями с генеральным директором ВТО Робертом Азаведо, заместителем USTR Деннисом Шеа, постоянным представителем Новой Зеландии Дэвидом Волкером и постоянными представителями других государств. При этом надо признать честно, что мы еще далеко от эпицентра всех глобальных торговых переговоров. Но семимильными шагами продвигаемся. Поскольку в эти важные для международной торговли времена мы не можем позволить, чтобы важные для нас вопросы решались без нас", - написал он.
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук по итогам форума в Давосе выразил уверенность в том, что доверие международных партнеров к Украине усиливается.