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Торгпред Качка рассказал о кульминации работы в Давосе

Киев • УНН

 • 16685 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Кульминацией работы на Всемирном экономическом форуме в Давосе стала неформальная министерская встреча ВТО по электронной коммерции. Об этом у себя в Facebook рассказал заместитель министра по развитию экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка, передает УНН.

Торгпред Качка рассказал о кульминации работы в Давосе

"Кульминацией работы в Давосе есть неформальная министерская встреча ВТО по электронной коммерции. Основной пункт повестки дня - как создать момент для успешного завершения переговоров по электронной коммерции, где Украина является одной из лидеров. К министерской конференции в Нурсултане еще три раунда переговоров, поэтому шанс для достижения содержательных результатов есть", - написал Качка.

По его словам, кроме того, в рамках министерской встречи состоялось немало двусторонних.

Так, торговый представитель сообщил о "теплый обмен мнениями" с еврокомиссаром Филом Хоганом о перспективах развития двусторонних отношений, а также знакомство с генеральным директором DG Trade Сабиной Вейанд.

Украинский представитель также отметил, что обсудил с министром экономики Японии дальнейшие шаги после визита украинской делегации в Токио в декабре, а с министром торговли Турции - о переговорах на этой неделе в Анкаре и о планах на встречу через неделю.

Качка отметил также, что с министром торговли Канады еще накануне договорились активизировать переговоры по усовершенствованию и расширению соглашения о свободной торговле.

"Обмен мнениями с генеральным директором ВТО Робертом Азаведо, заместителем USTR Деннисом Шеа, постоянным представителем Новой Зеландии Дэвидом Волкером и постоянными представителями других государств. При этом надо признать честно, что мы еще далеко от эпицентра всех глобальных торговых переговоров. Но семимильными шагами продвигаемся. Поскольку в эти важные для международной торговли времена мы не можем позволить, чтобы важные для нас вопросы решались без нас", - написал он.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук по итогам форума в Давосе выразил уверенность в том, что доверие международных партнеров к Украине усиливается.

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