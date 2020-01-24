Торгпред Качка розповів про кульмінацію роботи у Давосі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Кульмінацією роботи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі стала неформальна міністерська зустріч Світової організації торгівлі по електронній комерції. Про це у себе в Facebook розповів заступник міністра з розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка, передає УНН.
"Кульмінацією роботи в Давосі є неформальна міністерська зустріч СОТ по електронній комерції. Основний пункт порядку денного - як створити момент для успішного завершення переговорів по електронній комерції, де Україна є одним з лідерів. До міністерської конференції в Нурсултані є ще три раунди переговорів, тож шанс для досягнення змістовних результатів є", - написав Качка.
З його слів, крім того, в рамках міністерскої зустрічі відбулось чимало двосторонніх.
Так, торговий представник повідомив про "теплий обмін думками" з єврокомісаром Філом Хоганом щодо перспективи розвитку двосторонніх відносин, а також знайомство із генеральним директором DG Trade Сабіною Вейанд.
Український представник також зазначив, що обговорив з міністром економіки Японії подальші кроки після візиту української делегації в Токіо в грудні, а зміністром торгівлі Туреччини - про цьоготижневі переговори в Анкарі і про плани на зустріч через тиждень.
Качка зазначив також, що з міністром торгівлі Канади ще напередодні домовились активізувати переговори по удосконаленню і розширенню угоди про вільну торгівлю.
"Обмін думками з генеральним директором СОТ Роберто Азаведо, заступником USTR Деннісом Шеа, постійним представником Нової Зеландії Девідом Волкером і постійними представниками інших держав. При цьому треба визнати чесно, ми ще далеко від епіцентру всіх глобальних торгових переговорів. Але семимильними кроками просуваємося. Бо у ці важливі для міжнародної торгівлі часи ми не можемо дозволити аби важливі для нас питання вирішувалися без нас", - написав він.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук за підсумками форуму в Давосі висловив переконаність в тому, що довіра міжнародних партнерів до України посилюється.