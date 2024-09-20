Качество воздуха в Киеве постепенно возвращается к норме - Минприроды

По состоянию на вечер 20 сентября задымления в Киеве, которое наблюдалось утром в столице, уже почти нет. Ситуация нормализуется, показатели уже приближаются к норме. Об этом рассказала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает УНН.

"К счастью, дело ситуативное. То, что произошло сегодня и может еще наблюдаться - это зависит от погодных условий, но ситуация нормализуется. Как только стало теплее и немножечко больше ветра - мы видим, что задымления в столице уже практически нет. Еще чувствуются продукты горения в воздухе, но все равно уже приближаются к норме показатели. Немножко лучше ситуация на правом берегу. Немножечко хуже, с некоторым превышением нормы, на левом берегу", - сказала Гринчук.

Она отметила необходимость развития системы мониторинга за состоянием воздуха, поскольку это позволит правильно реагировать на концентрации загрязнения в воздухе.

Напомним

Утром в столице наблюдалось временное ухудшение качества воздуха из-за повышения концентрации взвешенных частиц.

Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха в столице были лесные пожары в Дубечанском, Новоселковском и Феневицком лесничествах Киевской области, а также сезонные перепады температур.

ГП "Леса Украины" заявило, что все пожары на территориях государственного предприятия в Киевской области ликвидированы. Смог в столице возник по другим причинам, а качество воздуха ухудшилось из-за других факторов.