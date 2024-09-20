Якість повітря у Києві поступово повертається до норми - Міндовкілля

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Станом на вечір 20 вересня задимлення у Києві майже зникло, показники наближаються до норми. Міністр захисту довкілля повідомила, що ситуація нормалізується завдяки потеплінню та посиленню вітру.

Станом на вечір 20 вересня задимлення у Києві, яке спостерігалося вранці в столиці, вже майже немає. Ситуація нормалізується, показники вже наближаються до норми. Про це розповіла міністер захисту довкілля і природних ресурсів Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

"На щастя, справа ситуативна. Те, що відбулося сьогодні і може ще спостерігатися - це залежить від погодних умов, але ситуація нормалізується. Як тільки стало тепліше і трішечки більше вітру - ми бачимо, що задимлення в столиці вже практично немає. Ще відчуваються продукти горіння в повітрі, але все одно вже наближаються до норми показники. Трішки краща ситуація на правому березі. Трішечки гірша, з деяким перевищенням норми, на лівому березі", - сказала Гринчук.

Вона наголосила про необхідність розвитку системи моніторингу за станом повітря, оскільки це дозволить правильно реагувати на концентрації забруднення в повітрі.

Нагадаємо

Зранку у столиці спостерігалося тимчасове погіршення якості повітря через підвищення концентрації зважених часток.

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря у столиці були лісові пожежі у Дубечанському, Новосілківському та Феневицькому лісництвах Київської області, а також сезонні перепади температур.

ДП "Ліси України" заявило, що всі пожежі на територіях державного підприємства в Київській області ліквідовані. Смог у столиці виник з інших причин, а якість повітря погіршилась через інші фактори.

Павло Башинський

Павло Башинський

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