Кабмин уволил нескольких менеджеров из министерств

"Правительство провело ряд увольнений. В частности, в Министерстве экологии и природных ресурсов уволены с должностей заместители министра Вакараш Виктор Михайлович и Полуйко Василий Юлианович. В Министерстве инфраструктуры - Довгань Виктор Николаевич с должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции", - указали в правительстве.

Как указано, Олег Насвит уволен с должности первого заместителя председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в связи с достижением пенсионного возраста.

Также в правительстве подтвердили, что Владимир Вятрович уволен с должности председателя Украинского Института национальной памяти, и уточнили - по соглашению сторон.

Напомним, Кабмин назначил еще ряд заместителей министров.