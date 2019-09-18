Кабмин уволил нескольких менеджеров из министерств
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Кабинет министров на заседании в среду, 18 сентября, уволил нескольких заместителей министров и других чиновников. Об этом УНН сообщили в пресс-службе правительства.
"Правительство провело ряд увольнений. В частности, в Министерстве экологии и природных ресурсов уволены с должностей заместители министра Вакараш Виктор Михайлович и Полуйко Василий Юлианович. В Министерстве инфраструктуры - Довгань Виктор Николаевич с должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции", - указали в правительстве.
Как указано, Олег Насвит уволен с должности первого заместителя председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в связи с достижением пенсионного возраста.
Также в правительстве подтвердили, что Владимир Вятрович уволен с должности председателя Украинского Института национальной памяти, и уточнили - по соглашению сторон.
Напомним, Кабмин назначил еще ряд заместителей министров.