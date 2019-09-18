Кабмін звільнив кількох менеджерів з міністерств
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу, 18 вересня, звільнив кількох заступників міністрів та інших чиновників. Про це УНН повідомили у пресслужбі уряду.
"Уряд провів низку звільнень. Зокрема, у Міністерстві екології та природних ресурсів звільнені з посад заступників міністра Вакараш Віктор Михайлович та Полуйко Василь Юліанович. У Міністерстві інфраструктури – Довгань Віктор Миколайович з посади заступника міністра з питань європейської інтеграції", - вказали в уряді.
Як вказано, Олег Насвіт звільнений з посади першого заступника голови Державного агентства України з управління зоною відчуження у зв’язку з досягненням пенсійного віку.
Також в уряді підтвердили, що Володимир В’ятрович звільнений з посади голови Українського Інституту національної пам’яті, і уточнили - за угодою сторін.
Нагадаємо, Кабмін призначив ще низку заступників міністрів.