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Кабмін звільнив кількох менеджерів з міністерств

Кабмін звільнив кількох менеджерів з міністерств

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу, 18 вересня, звільнив кількох заступників міністрів та інших чиновників. Про це УНН повідомили у пресслужбі уряду.

"Уряд провів низку звільнень. Зокрема, у Міністерстві екології та природних ресурсів звільнені з посад заступників міністра Вакараш Віктор Михайлович та Полуйко Василь Юліанович. У Міністерстві інфраструктури – Довгань Віктор Миколайович з посади заступника міністра з питань європейської інтеграції", - вказали в уряді.

Як вказано, Олег Насвіт звільнений з посади першого заступника голови Державного агентства України з управління зоною відчуження у зв’язку з досягненням пенсійного віку. 

Також в уряді підтвердили, що Володимир В’ятрович звільнений з посади голови Українського Інституту національної пам’яті, і уточнили - за угодою сторін.

Нагадаємо, Кабмін призначив ще низку заступників міністрів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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