Кабмин снизил ставку отчислений из чистой прибыли "Укринтерэнерго" до 30%
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Из-за долга потребителей электроэнергии перед поставщиком "последней надежды" Кабмин снизил ставку отчислений из чистой прибыли "Укринтерэнерго" до 30%. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"К поставщику "последней надежды" переводятся потребители, которые не способны вовремя и в полном объеме рассчитываться за потребленную электрическую энергию. Законодательно невозможно отказать неплатежеспособному потребителю в непоставке электроэнергии, что привело к стремительному накоплению просроченной дебиторской задолженности, которая на сегодня составляет 2 миллиарда 200 млн гривен. Причем, 94% из этой суммы - должники-предприятия государственной и коммунальной формы собственности. Это привело к невозможности предприятия ("Укринтерэнерго" - ред.) рассчитаться с поставщиками и государственным бюджетом. Просроченная задолженность по уплате части чистой прибыли составила 463 миллионов гривен", - об этом сообщил и.о. министра энергетики Юрий Бойко.
По словам Бойко, реализация постановления поможет снизить финансовую нагрузку на предприятие.
Отметим, что министр финансов Сергей Марченко не поддержал принятие этого документа отметив, что "Укринтерэнерго" иметт просроченную задолженность перед госбюджетом в размере 363 миллионов гривен, в части уплаты чистой прибыли.
К Марченко присоединился также и министр внутренних дел Арсен Аваков.
Добавим, что наибольшими должниками стали угледобывающие предприятия и предприятие "Вода Донбасса" доля указанных предприятий в совокупном долге - 43% (угледобывающие - 28%, Вода Донбасса - 15%).
Добавим, что Нафтогаз получит право на разработку и добычу газа на шельфе: правительство приняло решение.