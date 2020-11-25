Кабмін знизив ставку відрахувань з чистого прибутку “Укрінтеренерго” до 30%

“До постачальника „останньої надії“ переводяться споживачі, які не здатні вчасно та в повному обсязі розраховуватися за спожиту електричну енергію. Законодавчо неможливо відмовити неплатоспроможному споживачу у непостачанні електроенергії призвела до стрімкого накопичення простроченої дебіторської заборгованості, яка на сьогодні становить 2 мільярди 200 мільйонів гривень. При чому, 94% з цієї суми — боржники-підприємства державної та комунальної форми власності. Це призвело до неможливості підприємства („Укрінтеренерго“ — ред.) розрахуватися з постачальниками та державним бюджетом. Прострочена заборгованість у сплаті частини чистого прибутку склала 463 мільйони гривень”, — про це повідомив в.о. міністра енергетики Юрій Бойко.

За словами Бойка, реалізація постанови допоможе знизити фінансове навантаження на підприємство.

Зазначимо, що міністр фінансів Сергій Марченко не підтримав прийняття цього документу зазначивши, що “Укрінтеренерго” має прострочену заборгованість перед держбюджетом у розмірі 363 мільйонів гривень, у частині сплати чистого прибутку.

До Марченка приєднався також і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Додамо, що найбільшими боржниками стали вугледобувні підприємства та підприємство “Вода Донбасу” частка зазначених підприємств у сукупному борзі — 43% (вугледобувні — 28%, Вода Донбасу — 15%).

Додамо, що Нафтогаз отримає право на розробку і видобуток газу на шельфі: уряд ухвалив рішення.