Кабмин изменил порядок компенсации поставщикам стоимости потребленного населением газа в рамках субсидий
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Кабинет министров Украины изменил порядок компенсации поставщикам природного газа стоимости потребленного населением, которое получает жилищные субсидии голубого топлива. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Согласно изменениям, достаточным условием определения размера компенсации будет сверка актов расчетов поставщиков природного газа и местных органов власти, которые являются распорядителями средств, предоставляемых в рамках субсидий.
"Кабинету министров установить, что акты сверки расчетов составляются между поставщиками ресурсов и соответствующими районными управлениями труда и социальной защиты населения, другими региональными структурными подразделениями - распорядителями бюджетных средств, льгот, субсидий населению, и являются основанием для определения суммы оплаты стоимости природного газа, подлежащего оплате за счет субвенций из государственного бюджета местным бюджетам", - рассказал первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя постановление.