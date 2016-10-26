Кабмин изменил порядок компенсации поставщикам стоимости потребленного населением газа в рамках субсидий

Согласно изменениям, достаточным условием определения размера компенсации будет сверка актов расчетов поставщиков природного газа и местных органов власти, которые являются распорядителями средств, предоставляемых в рамках субсидий.

"Кабинету министров установить, что акты сверки расчетов составляются между поставщиками ресурсов и соответствующими районными управлениями труда и социальной защиты населения, другими региональными структурными подразделениями - распорядителями бюджетных средств, льгот, субсидий населению, и являются основанием для определения суммы оплаты стоимости природного газа, подлежащего оплате за счет субвенций из государственного бюджета местным бюджетам", - рассказал первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя постановление.